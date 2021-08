Jorginho ist Europas Fußballer des Jahres!

Der 30-Jahre alte Italiener setzte sich in der Wahl gegen Kevin de Bruyne und N’Golo Kanté durch.

Abstimmen durften 24 Nationalmannschafts-Trainern, die im Sommer an der EM teilgenommen haben, 80 Trainer, die in der Vorsaison in der Champions oder Europa League dabei waren, sowie 55 Journalisten der Vereinigung der europäischen Sportmedien.