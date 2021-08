Anzeige

Volleyball-EM: Deutschland im Achtelfinale gegen Niederlande auf SPORT1 Dann steigt das heiße Achtelfinal-Duell mit den Niederlanden

Souveräner Sieg: Lippmann-Ersatz spielt sich ins Rampenlicht

Bei der Volleyball-EM der Frauen trifft Deutschland auf einen alten Bekannten. Zuletzt fügte man den Niederlanden zwei bittere Niederlagen zu.

Wiedersehen mit alten Bekannten!

Für die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft der Frauen geht es bei der Europameisterschaft im Achtelfinale gegen die Niederlande. (Volleyball-EM, Achtelfinale: Niederlande - Deutschland, Samstag ab 16.25 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

Nach vier Siegen in fünf Spielen - lediglich gegen Topfavorit Polen setzte es im ersten Spiel eine Niederlage - landete das Team von Bundestrainer Felix Koslowski auf Rang drei. Die Niederlande ihrerseits gingen in fünf Spiele in der Gruppe D ebenfalls lediglich einmal als Verlierer vom Platz und landeten auf Rang zwei. Gegen Gruppensieger Türkei setzte es eine 0:3-Pleite. (SERVICE: Das ist der deutsche Kader bei der Volleyball-EM)

Die deutsche Auswahl hat an den Nachbarn gute Erinnerungen. Sowohl in der Nations League als auch in der Qualifikation für Olympia in Tokio konnte man die Niederlande zweimal bezwingen. “Ich denke, auf beiden Seiten spielen die Duelle noch eine Rolle in den Köpfen”, erklärte DVV-Kapitänin Jennifer Janiska im Gespräch mit SPORT1.

Aber nicht nur deswegen sind Spiele gegen Oranje immer etwas Besonderes. Viele niederländische Spielerinnen spielen in der deutschen Bundesliga und treffen so auf ihre Teamkolleginnen. “Es hat einfach ein besonderes Flair, weil man eben auch viele niederländische Spielerinnen kennt, die in Deutschland gespielt haben. Man kennt sich teilweise auch, weil man zusammengespielt hat”, beschrieb Janiska die besondere Situation dieses Duells. (NEWS: Alles Wichtige zum Volleyball)

Gastgeber bezwungen! Deutschland feiert Big Point

Doch bei aller Freundschaft: Für die deutsche Nationalmannschaft zählt nur das Ziel Viertelfinale. “Für uns ist die Europameisterschaft das Highlight dieses Sommers, natürlich sind wir extrem motiviert”, so Deutschlands derzeit beste Angreiferin Louisa Lippmann. Koslowski formulierte als Mindestziel die Runde der letzten acht.

