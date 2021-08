CHL: Plachta von Adler Mannheim über Gegner Cardiff Devils und Olympia

Die Adler Mannheim sind zum CHL-Auftakt in Cardiff gefordert. Matthias Plachta blickt bei SPORT1 auf das Duell - und bewertet das internationale Ansehen der deutschen Klubs.

Die Adler Mannheim starten am Donnerstag mit einem Auswärtsspiel bei den Cardiff Devils ( CHL: Cardiff Devils - Adler Mannheim ab 19.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 ) in die neue Saison der Champions Hockey League (CHL).

Die Adler sind bereits zum sechsten Mal in der CHL mit dabei. Und “die Vorfreude ist riesig”, machte Matthias Plachta im Gespräch mit SPORT1 deutlich. “Wir freuen uns jetzt darauf, dass es wieder richtig losgeht”, sagte der 30-Jährige.

Zwar befinden sich die Adler noch mitten in der Vorbereitung auf die DEL-Saison, Plachta fühlt sich trotzdem bereit für die internationale Aufgabe: “Mit unserem Trainerteam und der Mannschaft geht der Schritt in die richtige Richtung. Wir freuen uns, dass es jetzt wieder um etwas geht. So können wir auch selbst sehen, wie weit wir sind. Nach dem Wochenende wissen wir bestimmt mehr.”