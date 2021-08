Battlefield 2042: Neue Spezialisten sorgen für Unmut

Battlefield 2042: Welche Veränderungen bringt das Spezialisten-System?

Das ähnelt schon sehr Titeln wie Valorant oder auch Rainbow Six: Siege, in denen ebenfalls zwischen verschiedenen Helden ausgewählt werden kann. Die Einführung des Spezialistensystems ist für große Teile der Community nur ein weiterer Versuch von Entwickler Electronic Arts, Mikrotransaktionen den Weg ins Spiel zu ebnen. Denn individuelle Helden erlauben nun auch individuelle Gestaltung – der Weg zu Skins und Cosmetics ist also nicht mehr weit.

Und genau hier sehen viele den Knackpunkt. Ein derartiges Konzept mag zwar bei Shootern wie Rainbow Six oder auch Valorant funktionieren, wo es auch wirklich um den Einzelnen und dessen Fähigkeiten geht. In Battlefield taucht man in ein komplett anderes Szenario ein. Man geht als einer von vielen Soldaten in den Kampf. Nicht der Einzelne ist wichtig, sondern der Squad.