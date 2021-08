Bayer Leverkusen: Amine Adli kommt vom FC Toulouse

Bayer Leverkusen macht die Verpflichtung von Mega-Talent Amine Adli offiziell. Bereits am Mittwoch hatte SPORT1 den Wechsel als perfekt vermeldet.

Leverkusen stach damit unter anderem auch den FC Bayern aus, der ebenso an einer Verpflichtung des 21-Jährigen interessiert war.

“Amine Adli ist das letzte Puzzleteil, das wir bei der Zusammenstellung unseres Kaders noch unbedingt einsetzen wollten”, sagte Sportdirektor Simon Rolfes: “Er hat enormen Speed und eine sehr gute Technik, ist überaus wendig und trickreich. Ich bin mir sicher, dass wir in den kommenden Jahren eine Menge Freude an ihm haben werden.”

In der vergangenen Saison erzielte der Angreifer acht Tore und lieferte sieben Vorlagen in 33 Spielen.

In Toulouse war Adli zuletzt nach den aufkommenden Wechselabsichten vom Spielbetrieb ausgeschlossen worden. Nun hat er in Leverkusen die Chance, zu zeigen, dass zu Recht in höchsten Tönen von ihm geschwärmt wird.