Madden NFL 22 - Endlich Next Gen?

Madden NFL 22 - Wirklich Next Gen? © EA Sports

Bereits in Madden 21 wurde der Sprung auf die neue Konsolengeneration vollzogen, enttäuschte dort allerdings. Während die Last Gen Version grafisch ein massives Downgrade zum Vorgänger war, hob die Variante auf PS5 und Xbox Series X das Niveau nicht wesentlich an. Insbesondere die Umgebung der Stadien war karg und mit Texturen aus dem letzten Jahrzehnt versehen.