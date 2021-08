Champions League Auslosung LIVE mit Bayern & BVB im Livestream & Ticker

Die Auslosung der Champions League 2021/22 steht an. Gleich vier deutsche Klubs blicken erwartungsvoll nach Istanbul. Ihnen drohen schwere Gruppen - auch dem FC Bayern.

Am heutigen Donnerstag, um 18 Uhr, findet die Auslosung für die Gruppenphase in der Königsklasse statt. In Istanbul werden mit dem FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und dem VfL Wolfsburg gleich vier deutsche Klubs gespannt auf die Lose blicken.