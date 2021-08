Tottenham Hotspur: Kane fordert offenbar Mega-Gehalt - gemischte Reaktionen auf Verbleib

Harry Kane sorgt mit seiner Ankündigung, bei Tottenham zu bleiben, für gemischte Reaktionen. Er will sich einen Verbleib offenbar fürstlich entlohnen lassen.

Diese Nachricht versetzte Fußball-Europa am Mittwoch in Aufruhr: Harry Kane bleibt bei seinem Klub Tottenham Hotspur und wechselt nicht zu Manchester City.

“Die Unterstützung der Spurs-Fans am vergangenen Sonntag und die positiven Nachrichten, die ich in den vergangenen Wochen erhielt, waren unglaublich”, schrieb der 28-Jährige. Mit seiner Bekanntgabe, die kommende Saison weiter in London zu spielen, setzte er dem sich seit Wochen hinziehenden Wechseltheater (vorerst) ein Ende.