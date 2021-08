Roger Federer: Verlust von Tennis-Coach Peter Carter als Wendepunkt seiner Karriere

Roger Federer muss in seinen jungen Jahren einen tragischen Moment erleiden. Der Verlust stellt einen Wendepunkt in seiner Karriere dar.

Am 1. August 2002 kam sein ehemaliger Coach Peter Carter mit 37 Jahren bei einem Autounfall auf seiner Hochzeitsreise in Südafrika ums Leben.

Federer: Schuld mischte sich mit Trauer

Federer bei Beerdigung “komplett am Boden”

“Roger kam zu mir ins Hotelzimmer und sah mich einfach nur an. Ich sah scheiße aus, was in so einer Situation normal ist. Ich war leer. Es war so hart für Roger und mich. Peter und ich standen uns sehr nah. Wir verbrachten viel Zeit zusammen. Roger verlor seinen ehemaligen Coach und Freund. Ich weiß, wie viel Peter Roger bedeutete. Es war für uns beide das erste Mal, dass wir so etwas durchmachen mussten”, erinnerte sich der Schwede.