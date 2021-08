LoL Patch 11.17 – Reworks für Lucian, Gangplank und Amumu

Riot ist nicht immer zufrieden mit dem, was die Community aus ihrem Champion-Balancing macht. Lucian mutiert zum Solo Laner, Amumu wird einfach gar nicht mehr gespielt und Gangplank hat als Late Game-Champion eine viel zu niedrige Win Rate ab 30 Minuten. Jetzt hilft das Team nach und veröffentlicht einige Änderungen mit Patch 11.17, die allen drei Champions helfen soll.

LoL Patch 11.17 – Amumu Mini-Rework

Amumu soll als Tank-Ap-Jungler zurück ins Spiel kommen und auch wieder in High Elo gepickt werden. Deswegen hat er jetzt zwei Aufladungen auf seinem Q. Das hört sich erstmal übertrieben an, aber er muss drei Sekunden warten, bis er es erneut nutzen kann.

LoL Patch 11.17 – Lucian Mini-Rework

Der größte Buff am Lucian Rework ist seine Ultimate. Die Anzahl der Schüsse skaliert jetzt mit der kritischen Trefferchance und der Base Damage bleibt im Grunde derselbe.

LoL Patch 11.17 – Gankgplank Mini-Rework

Fangen wir mit der Passive an. Im Gegensatz zu vorher, skaliert sie nun mit Gangplanks Level. Er bekommt nur noch 15 Prozent Movement Speed, was sich im Laufe des Spiels auf bis zu 30 Prozent erhöht. Vorher konnte der Pirat von Anfang an mit seinen 30 Prozent über die Lanes sprinten.