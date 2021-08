BVB: Mädchen wird Reyna-Trikot entrissen - Verein reagiert mit Hilfe eines Twitter-Users

Der Twitter-User “Bis mir was besseres einfällt” bekam die Szene aus der Nähe mit. Das Mädchen habe extra eine USA-Fahne und ein Pappschild dabeigehabt. “Gio hat sie auch gesehen und eindeutig mit dem Finger auf sie gezeigt und ihr das Trikot zugeworfen, aber es wurde ihr von einem Mann rechts von ihr weggenommen”, twitterte er. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Er sei von der Aktion geschockt gewesen und habe sich direkt die Kontaktdaten des Mädchens beschafft. Er gab ihr das Versprechen, sich um die Angelegenheit zu kümmern. Am nächsten Tag setzte der User mehrere Tweets ab, in denen er den Vorfall erläuterte. “Mein Ziel ist es, für das betroffene Mädchen das gleiche zu erreichen und hoffe, dass Ihr mich mit einem Retweet unterstützt, damit @BVB darauf aufmerksam wird und diesem Mädchen etwas Unvergessliches ermöglicht”, schrieb er und bat die Community, den Post zu teilen - mit Erfolg.

Noch am gleichen Tag wurde der BVB auf den Post aufmerksam und bat “Bis mir was besseres einfällt” um die Kontaktdaten des Mädchens. Zehn Tage später legte der Klub nach und postete ein Bild von Reyna, der ein unterschriebenes BVB-Trikot mit der Nummer 7 in den Händen hält. “Danke nochmal für den Hinweis. “Wir schicken das Trikot heute los”, schrieb der DFB-Pokalsieger.