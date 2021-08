Anzeige

Europa League: Özil will mit Fenerbahce in die Gruppenphase - LIVE auf SPORT1 Özil-Gala LIVE auf SPORT1?

Tochter weint, Journalisten jubeln: Özils pompöse Vorstellung im Video

Maximilian Schwoch

Mesut Özil kämpft mit Fenerbahce um den Einzug in die Gruppenphase der Europa League. Sein Start in Istanbul verlief durchwachsen.

Sieben Monate ist es her, da verzückte Mesut Özil mit seinem Wechsel zu Fenerbahce Istanbul ein ganzes Land.

Die Fans des Traditionsklubs feierten den Weltmeister von 2014 frenetisch bei dessen Ankunft in der türkischen Metropole. Der Spielmacher, der beim FC Arsenal in Ungnade gefallen war, sollte das entscheidende Puzzleteil im Kampf um die erste türkische Meisterschaft seit sieben Jahren werden. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Europa League)

Anzeige

Özil glänzt bei Fener-Debüt

Özil machte aus seiner Verbundenheit zu dem Klub keinen Hehl. “Es war ein Traum für mich, hier zu spielen. Ich habe für große Teams gespielt, aber Fenerbahce ist der Klub, den ich liebe”, erklärte er bei seiner Vorstellung.

Gleich bei seinem ersten Kurzeinsatz Anfang Februar trug der 32-Jährige seinen Teil zum 2:1-Erfolg gegen Hatayspor bei. Das Eigentor des Aufsteigers zum zwischenzeitlichen 2:0 für Fener wurde durch einen Steilpass Özils eingeleitet.

Doch mit dem Titel wurde es nichts, am Ende musste Fener dem Stadtrivalen Galatasaray gratulieren, belegte hinter Besiktas sogar nur Rang drei.

In Mexiko! Sie macht gemeinsame Sache mit Özil





In seiner bisherigen Zeit in Istanbul verlief noch längst nicht alles nach Plan. Dem erfolgreichen ersten Auftritt gegen Hatayspor Anfang Februar folgten in der Rückrunde der vergangenen Spielzeit nur noch neun weitere Einsätze. Eine Sprunggelenksverletzung bremste ihn fast zwei Monate aus. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Europa League)

Anzeige

Özil überzeugt beim Saisonauftakt

Und auch seine Zahlen waren noch weit von dem Niveau entfernt, das er in seiner Hochzeit erreichte. Kein Tor und nur ein Assist standen am Ende der Spielzeit zu Buche. Bei Real Madrid und - in Teilen - beim FC Arsenal war er einer der besten Vorlagengeber Europas. Für seine ersten 50 Assists in der Premier League brauchte er nur 141 Spiele – Rekord.

In dieser Saison will Özil bei Fenerbahce an seine guten Zeiten bei Real und Arsenal anknüpfen. Der Saisonstart verlief durchaus verheißungsvoll. Am ersten Spieltag der türkischen Süper Lig gelang dem Mittelfeldspieler das entscheidende Tor zum 1:0-Sieg bei Adana Demirspor – sein erster Treffer überhaupt für den Klub. Auch am zweiten Spieltag sammelte er eine Torbeteiligung, er legte den Treffer zum 2:0-Endstand durch Enner Valencia gegen Antalyaspor auf. Mit zwei Siegen aus zwei Spielen ist Fenerbahce optimal gestartet.

Özil mit Fenerbahce LIVE auf SPORT1

So soll es weitergehen für Özil. Bestenfalls auch in Europa.

Am Abend will Özil mit seinem Klub in die Gruppenphase der Europa League einziehen. SPORT1 überträgt das Playoff-Rückspiel beim finnischen Klub HJK Helsinki ab 17.55 Uhr LIVE im TV und STREAM.

Das Hinspiel gewann das Team des neuen Trainers Vítor Pereira in Finnland 1:0. Özil stand in der Startelf, wurde nach rund einer Stunde ausgewechselt. Der 20 Jahre alte Muhammed Gümüskaya kam für Özil und erzielte wenige Minuten nach seiner Einwechslung das Tor des Abends.