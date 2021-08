Champions League: Sheriff Tiraspol erstes Team aus Moldau in der Gruppenphase

Sheriff Tiraspol setzte sich in den Playoffs zur Champions League sensationell gegen Dinamo Zagreb durch und sorgte dafür, dass überhaupt zum ersten Mal ein Team aus der Republik Moldau an der Gruppenphase der Königsklasse teilnehmen darf. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Tiraspol gelingt Revanche gegen Zagreb

Nebenbei gelang Tiraspol auch noch eine Revanche, in den Saisons 2012/13 und 2013/14 war das Team in der CL-Quali an Dinamo gescheitert. In der Europa League erreichte das Team viermal die Gruppenphase, kam jedoch nie über diese hinaus.