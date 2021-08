CHL mit Adler Mannheim und EHC Red Bull München LIVE im TV & Stream

Korbinian Holzer spielt mit den Adlern Mannheim in der CHL © Imago

Am Donnerstag startet die Champions Hockey League in die Saison 2021/22. Die Adler Mannheim und EHC Red Bull München wollen mit Auswärtssiegen loslegen.

Die Champions Hockey League startet nach einem Jahr corona-bedingter Unterbrechung in die Saison 2021/22. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der CHL)

Am ersten Tag sind gleich zwei deutsche Vereine gefordert. Die Adler Mannheim und der EHC Red Bull München wollen in der Fremde für einen erfolgreichen Saisonauftakt sorgen.

Mannheim und München zum Auftakt gefordert

Die Adler müssen bei den Cardiff Devils in Wales ran. Das Team wurde von 2017 dreimal in Folge britischer Meister. Bully ist um 20 Uhr. (CHL: Cardiff Devils - Adler Mannheim am Donnerstag ab 19.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)