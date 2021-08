Eishockey-WM: Erste Niederlage für deutsche Frauen gegen Tschechien

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen kassiert bei der WM in Calgary die erste Niederlage.

Deutschland kämpft um Platz zwei

Die Tschechinnen stehen damit als Sieger der Gruppe B fest. Das deutsche Team spielt in der Nacht zu Freitag (3.30 Uhr) gegen Japan um Platz zwei. Gegner in der ersten K.o.-Runde ist am Samstag entweder Rekordweltmeister Kanada oder Olympiasieger und Titelverteidiger USA.