Kunstturner Marcel Nguyen hofft auf Comeback in München

Marcel Nguyen peilt ein Comeback in München an © GETTY IMAGES/AFP/SID/MINAS PANAGIOTAKIS

Kunstturner Marcel Nguyen (33) hofft nach seinem zweiten Kreuzbandriss weiter auf eine Rückkehr in den Sport und den Start bei den Europameisterschaften im kommenden Jahr in seiner Geburtsstadt.

“In München zu turnen ist ein realistisches Ziel”, sagte der 33-Jährige in einem Insta-Live bei BR24Sport . Ziel sei es, die Karriere dort zu beenden.

Nguyen verpasst Olympische Spiele in Tokio

Nguyen, zweifacher Silbermedaillengewinner bei den Olympischen Spielen in London 2012, hatte sich Ende Mai im Training beim Abgang von den Ringen erneut schwer am rechten Knie verletzt. Anfang Juni wurde er operiert und verpasste die Sommerspiele in Tokio.