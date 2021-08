Cristiano Ronaldo: Abschied von Juventus Turin immer wahrscheinlicher

Cristiano Ronaldo bereitet offenbar tatsächlich seinen Abschied vor. Auch die Ankunft seines Managers in Turin soll darauf hindeuten.

Jorge Mendes ist am Mittwochnachmittag in Turin eingetroffen - und damit schießen die Spekulationen über Cristiano Ronaldos Abschied von Juventus immer mehr ins Kraut.

Mendes, seines Zeichens Manager des portugiesischen Superstars, begab sich laut Gazzetta dello Sport nach der Landung in Ronaldos Anwesen, um die Lage mit ihm zu besprechen. ( Ex-Juve-Präsident fordert Ronaldo-Verkauf )

Wendepunkt bei Ronaldo und Juventus?

Für die Zeitung ist klar, dass die Ankunft des Agenten “ein echter Wendepunkt” in den Gerüchten dieser Wochen sein könnte. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Das Interesse von Manchester City gilt als verbrieft, doch in den letzten Stunden sei auch Paris Saint-Germain in den Poker eingestiegen - auch wenn es von keinem der beiden Klubs bislang ein offizielles Angebot an Juve gebe.