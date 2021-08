Real Madrid: Toni Kroos kämpft mit Verletzung: "Es ist zäh"

Rio-Weltmeister Toni Kroos muss sich wegen seiner Schambeinentzündung auf dem Weg zum Comeback bei Real Madrid weiter in Geduld üben.

“Es ist leider so, dass das nicht einfach so wegzuschütteln ist”, sagte Kroos in einem Video bei Twitter: “Es ist zäh, aber es sind leichte Fortschritte erkennbar.”