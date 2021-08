OGC Nizza für Platzsturm bestraft Geisterspiel gegen Girondins Bordeaux

Zuschauer greifen Spieler an! Heftige Ausschreitungen in Nizza

Nach dem abgebrochenen Skandal-Derby gegen Olympique Marseille findet das nächste brisante Spiel des französischen Fußball-Erstligisten OGC Nizza am Samstag gegen Girondins Bordeaux unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Dies gab Frankreichs Liga-Verband LFP bekannt. ( Spielplan und Ergebnisse der Ligue 1 )

Endgültiges Urteil zu Nizza vs. Marseille steht noch aus

Die LFP kündigte zudem an, dass die Untersuchung der Vorfälle in Nizza am Sonntagabend bis zum 8. September abgeschlossen sein soll.