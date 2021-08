DFB-Pokal: Salihamidzic appelliert an Bayern-Fans wegen Sané

Die Diskussionen rund um Leroy Sané nehmen kein Ende. Vor dem Pokal-Auftakt des FC Bayern appelliert Hasan Salihamidzic erneut an die Fans.

“Das darf natürlich nicht passieren”, schimpfte Sportvorstand Hasan Salihamidzic vor dem Pokal-Auftakt beim Bremer SV, bei dem Sané in der Startelf von Trainer Julian Nagelsmann steht, bei SPORT1 : “Da erwarten wir von unseren Zuschauern, dass sie hinter unseren Spielern stehen.” (NEWS: Alle aktuellen Infos zum DFB-Pokal)

Auch Effenberg kritisiert Bayern-Fans

Effenberg sprang dem 44-Jährigen während der Übertragung des Pokalspiels live auf SPORT1 zur Seite. “Das gehört sich nicht von den eigenen Fans, das tut so einem Jungen auch weh. Egal, welche Summe er nun gekostet hat”, sagte der SPORT1 -Experte.

Salihamidzic erklärte in der Folge, wie die Münchner versuchen, den deutschen Nationalspieler wieder in die Spur zu bringen: “Man kann sich vorstellen, dass wir jetzt natürlich sehr viel mit Leroy sprechen und versuchen, ihn in Topform zu bringen. Wenn er seine Qualitäten auf den Platz bringt, dann hilft er uns.”