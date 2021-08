Bundesliga: Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt): "Viele Profis Alkoholiker geworden, wahrscheinlich ein Drittel

Martin Hinteregger ist bekannt für Klartext. Erst kürzlich zeigte er sin in seinem Buch “Innensicht” sehr offen und gab tiefe Einblicke in sein Seelenleben mit allen Höhen und Tiefen - auch was die Themen Spielsucht und Depression angeht.

Der Eintracht-Star erklärte: “Je mehr Geld du hast, desto mehr Sorgen, desto mehr Unruhe hast du und desto unglücklicher wirst du. In einer schwierigen Zeit kannst du aber in eine Phase hineinrutschen, in der es dir extrem schlecht geht und du Hilfe in Anspruch nehmen musst.”