DFB-Pokal: Stefan Effenberg über Probleme des FC Bayern

"Spiel des Jahres!" Fünftligist will zum Bayern-Schreck werden

Vor dem Pokalduell beim Bremer SV hat Stefan Effenberg Verständnis gezeigt, dass Bayern-Coach Julian Nagelsmann einige Stars, wie Robert Lewandowski oder Manuel Neuer, in München gelassen hat. (NEWS: Alle aktuellen Infos zum DFB-Pokal)

Effenberg ist dabei nicht verborgen geblieben, dass der Motor der Rekordmeister vor allem in der Defensive noch stockt. “Sie haben nach zwei Bundesliga-Spielen drei Gegentore, in der Vorsaison haben sie sich 44 gefangen. Sie haben in der Rückwärtsbewegung gegen den Ball sehr wohl noch Defizite, das braucht ein bisschen Zeit.”