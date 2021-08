US Open 2021: Alexander Waske über Zverev, Djokovic, Federer und Kerber

Erst Olympia-Gold und dann auch noch das Masters in Cincinnati gewonnen. ( US Open ab Montag täglich im LIVETICKER ).

Alexander Zverev schwimmt aktuell auf einer Erfolgswelle und gilt daher auch als einer der ganz großen Favoriten auf den Titel bei den US Open, nachdem er im Vorjahr noch im Finale unterlegen war.

SPORT1 hat mit dem Ex-Tennis-Profi und heutigen Talentförderer Alexander Waske unter anderem über Zverevs neue Stärke, seine Grand-Slam-Chancen, die Absagen von Roger Federer und Rafael Nadal sowie die Nachwuchsprobleme in Deutschland gesprochen.

Dort verrät Waske auch, was ihn bei Novak Djokovic überrascht hat, wie er dessen möglichen Grand Slam trotz diverser Absagen bewerten würde und er findet klare Worte zur Aufregung um Stefanos Tsitsipas im Zverev-Match. Auch das Damen-Turnier um Angelique Kerber wird besprochen.

Alexander Waske über …

“Auf jeden Fall hat er viel richtig gemacht. Ich habe von mehreren Ecken und Enden gehört, dass es eine wahnsinnig gute Stimmung bei Olympia gewesen sein muss. Die Spieler untereinander, aber auch Lob an meinen Doppel-Partner Michael Kohlmann, der das fantastisch gemacht hat. Ich glaube, dass Sascha dadurch so eine Leichtigkeit auf dem Platz mitgenommen hat.”

“Der Novak hat gar nicht schlecht gespielt, aber das war so dominant von Sascha – und das war wirklich eine Augenweide, sich das Tennis anzugucken. Das ist ein Riesen-Unterschied, weil er gemerkt hat, dass er die dominant von oben runter wegspielen kann. Er hat bei Olympia auch insgesamt sehr stark serviert und da sieht man das komplette Potenzial, was der Alex Zverev hat - und das sehen auch viele Leute, dass da noch richtig Raum nach oben ist.”

Waske: Diesen Knoten muss Zverev lösen

… Zverevs Chancen bei den US Open:

“Ich kann mir vorstellen, dass er jetzt ready ist. Olympia war unfassbar wichtig und eine wahnsinnige Leistung. Ich habe große Hoffnung, dass er das mitnimmt. Selbstbewusst ist er jetzt. Er ist sich bewusst, dass er so sein Spiel umsetzen kann und nicht zu defensiv wird und nur reinspielt. Wenn er das mitnimmt für New York, dann ist er sehr schwer zu schlagen und auch für Novak einer der Topkonkurrenten.”

“Best-of-5 ist eine andere Welt. Ich glaube, es sitzt auch in seinem Kopf drin, dass er das noch nicht bewiesen hat. Dann kommt die Presse hinzu. Da wurde er mehrfach darauf angesprochen und das bleibt auch in seinem Kopf drin. Den Knoten muss er lösen. Aber diese Erfolge zuletzt zeigen, dass es nun in eine andere Richtung geht.”