Volleyball-EM: Deutschland besiegt Spanien und hofft auf Platz zwei

Einen Tag nach dem vorzeitigen Sprung in die K.o.-Phase schlug das Team von Bundestrainer Felix Koslowski Außenseiter Spanien in Plowdiw/Bulgarien 3:0 (25:13, 25:17, 25:21), elf Punkte bedeuten mindestens Platz drei in der Gruppe B. (Volleyball-EM 2021 der Frauen: Spielplan und Ergebnisse)