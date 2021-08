Transfermarkt: Mbappé, Ronaldo, Kane, Lewandowski - das Stürmer-Domino der Topklubs

Seit dem Lukaku-Wechsel vor rund zwei Wochen ist etwas Ruhe in den Markt eingekehrt. Doch zum Transferfinale könnte das Stürmer-Domino noch einmal in Bewegung geraten. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Bringt Mbappé den Stein ins Rollen?

160 Millionen soll der spanische Vizemeister übereinstimmenden Berichten zufolge geboten haben. Wird PSG bei einer solchen Summe angesichts der geringen Vertragsrestlaufzeit am Ende doch noch schwach? Es scheint so.

Denn anders als in der Vergangenheit haben sich die Königlichen in Sachen Transfers bisher zurückgehalten. Der einzige Neuzugang ist David Alaba. Der Österreicher kostete zwar ein sattes Handgeld, allerdings keine Ablöse, da sein Vertrag beim FC Bayern München ausgelaufen war.

Richarlison oder Ronaldo als mögliche Nachfolger

Im Gegenzug wurde der langjährige Kapitän und Großverdiener Sergio Ramos von der Gehaltsliste gestrichen, er wechselte ablösefrei zu PSG. Mit den Verkäufen von Raphael Varane (Manchester United) und Martin Odegaard (FC Arsenal) wurde sogar rund 75 Millionen Euro eingenommen. Auch in der vergangenen Saison hielt Real auf der Ausgabenseite die Füße still und generierte Transfererlöse von über 100 Millionen Euro.

Gerüchte um Lewandowski und Coman

Oder bedient sich PSG gar beim FC Bayern München? Wie das Portal Get French Football News berichtet, traf sich die PSG-Führung am vergangenen Wochenende angeblich mit Pini Zahavi in Paris. Zahavi ist der Berater von Robert Lewandowski, weshalb das Portal den Polen als möglichen Mbappé-Nachfolger ins Gespräch brachte. Allerdings machten die Bayern-Bosse Zahavi bereits klar, dass Lewandowski in diesem Sommer nicht verkauft wird.

Der Israeli berät allerdings auch Kingsley Coman. Dessen Vertragsverhandlungen mit den Münchnern waren zuletzt ins Stocken geraten, Grund sollen die immensen Gehaltsforderungen der Coman-Seite sein. Ob der deutsche Rekordmeister seinen französischen Flügelspieler in diesem Sommer allerdings noch abgibt, ist mehr als fraglich. Schließlich müsste dann kurzfristig adäquater Ersatz her, was ebenfalls nicht billig wäre. Coman stammt aus der PSG-Jugend, ein Wechsel wäre also auch eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte.