DFB-Pokal Heute: Bremer SV - FC Bayern LIVE im TV & Stream bei SPORT1

DFB-Pokal LIVE: Hier können Sie Bremer SV gegen FC Bayern verfolgen

Bremer SV - FC Bayern: Die voraussichtlichen Aufstellungen

FC Bayern will erneute Blamage wie gegen Kiel verhindern

Der 20-malige Pokalsieger Bayern will am Mittwoch eine erneute Blamage gegen einen Nord-Klub vermeiden. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan des DFB-Pokals)

In der vergangenen Saison war der Triple-Sieger schon in der 2. Runde gegen Holstein Kiel im Elfmeterschießen rausgeflogen.

Am vergangenen Sonntag siegte der FCB dann beim 3:2 gegen den 1. FC Köln auch erstmals in dieser Bundesliga-Saison. (NEWS: Alle aktuellen Infos zum DFB-Pokal)

DFB-Pokal: Bremer SV träumt vom Coup

Zuletzt spielte der Bremer SV, der den Slogan “Seit 1962 nicht in der Bundesliga” nutzt, in der Saison 2016/2017 im DFB-Pokal und unterlag dem SV Darmstadt 98 klar mit 0:7 ( Alles zum DFB-Pokal ).

In der Oberliga feierte der Bremer SV am 1. Spieltag mit einem 3:1 gegen den Blumenthaler SV einen erfolgreichen Start.

Wann findet die DFB-Pokal-Auslosung statt?

Pokalfieber auch auf den digitalen SPORT1 Plattformen

Die Übertragung des Livespiels beginnt um 20.15 Uhr, im Anschluss steht ab 22.15 Uhr in den DFB-Pokal Highlights die Nachberichterstattung zum Livespiel auf dem Programm. Thomas Helmer wird die DFB-Pokal-Liveübertragungen in der neuen Saison als Moderator, Markus Höhner als Kommentator und Stefan Effenberg als Experte begleiten.

Zusätzlich zur Free-TV-Abbildung präsentiert SPORT1 den DFB-Pokal auch umfassend auf seinen digitalen Plattformen: Über den kostenlosen Livestream des Topspiels auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps hinaus werden die Highlight-Videos der aktuellen Pokalspiele jeweils ab 0:00 Uhr auf SPORT1.de, in den SPORT1 Apps sowie auf dem SPORT1 YouTube Channel angeboten. Neben den Videos gibt es auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps eine Rundumberichterstattung zu allen Spielen in einem eigenen Pokal-Bereich.