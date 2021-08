Abstellungen für Länderspiele: Infantino macht Druck

“Die Abstellung von Spielern für die anstehenden internationalen Fenster ist dringend und unglaublich wichtig”, sagte der Chef des Fußball-Weltverbands in einer Stellungnahme am Mittwoch: “Ich rufe alle FIFA-Mitgliedsverbände, Ligen und Klubs dazu auf, sich solidarisch zu verhalten, wie es sich für den weltweiten Fußball gehört.”

Klubs aus Premier League und La Liga weigern sich

Sie kritisierten die "schwerwiegende einseitige Entscheidung der FIFA", die beiden Abstellungsfenster im September und Oktober für die WM-Qualifikationsspiele in Südamerika von jeweils neun auf elf Tage zu verlängern. In Spanien sind durch die Weigerung mindestens 25 Spieler betroffen, in England fast 60.