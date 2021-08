Anzeige

WWE 2k22 überrascht mit später Veröffentlichung WWE 2k22 erscheint erst 2022

WWE-Wrestler Edge wird im Videospiel WWE 2k22 bei seinem Einzug in den Ring gezeigt © WWE

2K, Visual Concepts und WWE haben die große Bühne “WWE Summer Slam” genutzt um neue Bilder von WWE 2k22 zu zeigen. Das Veröffentlichungsdatum irritiert dabei.

Im Zuge der Großveranstaltung Summer Slam stellte die größte Wrestling-Promotion der Welt, WWE in Zusammenarbeit mit 2K und Visual Concepts das nächste Spiel in der Sportsimulationsreihe vor.

Eine Fülle an Stars weckt das Interesse

Im April dieses Jahres, gab es die ersten Bilder des neuen Spiels zu sehen. Nun, circa vier Monate später, gewährt 2K nun weitere Einblicke in das Spiel. In dem neu veröffentlichten Trailer sieht man diverse Topstars im Ring. Neben dem im ersten Teaser beworbenen Rey Mysterio, wird das Interesse von Fans dieses Mal zusätzlich durch Roman Reigns, Goldberg, Bayley, Bobby Lashley, Drew McIntyre, The Miz, Sheamus, Shinsuke Nakamura, Rhea Ripley, Finn Bálor, Ricochet und Kane, geweckt.

In der Pressemitteilung verspricht 2K ein bisher nie da gewesenes Spektakel:

“WWE 2K22 verspricht mit neuer Steuerung, fantastischer Grafik und einer überarbeiteten Engine das bislang beeindruckendste WWE 2K-Erlebnis in der Geschichte der Reihe abzuliefern. Während der Entwicklung des Spiels haben 85 Prozent der im Spiel vertretenen Wrestler ihre Gesichter scannen lassen, um die aktualisierten Modelle noch lebensechter erscheinen zu lassen. Dabei wurden auch mehr als 3.400 neue Animationen aufgenommen. Weitere Details werden im Januar 2022 bekanntgegeben.”

Veröffentlichung im März 2022

Die Pressemitteilung lässt erahnen, welche große Hoffnung die Entwickler in das neue Spiel setzen. Mit einem Veröffentlichungsdatum im März des nächsten Jahres rückt 2K von einer langjährigen Tradition ab. Normalerweise wurden die jährlichen Wrestlingspiele im Herbst auf den Markt gebracht. Die jetzige Kehrtwende begründet 2K damit, dass man auf der “Road to Wrestlemania” – also die Zeit kurz vor dem größten Wrestling-Event des Jahres – das höchste Interesse erwartet.

Konflikte zwischen WWE und 2K?

Laut der Webseite Sports Gamer Online hat die Terminverschiebung jedoch einen anderen Hintergrund. Hinter den Kulissen soll die Beziehung zwischen 2K und WWE nämlich brodeln. Während WWE auf eine Veröffentlichung im Herbst 2021 bestanden haben soll, legte sich 2K auf den März fest. Der Hintergrund dafür sollen die diversen Entlassungen innerhalb der WWE in den letzten Monaten gewesen sein. Hätte man ein Herbst-Release anvisiert, so wäre das Roster des Spiels so veraltet gewesen, wie nie zuvor. Die Probleme sollen zudem von der generellen Ausrichtung des Spiels handeln.

Nach dem von Fans und Kritikern verschmähten WWE 2k20, scheint 2K unter gewaltigem Druck durch die WWE zu stehen. Selbst eine Beendigung des Geschäftsverhältnisses scheint nicht ausgeschlossen zu sein.

Es bleibt zu hoffen, dass 2K im März ein Spiel präsentiert, welches für WWE und insbesondere für die Fans an alte Erfolge anknüpft.