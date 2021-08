Bayer Leverkusen mit Toulouse über Wechsel von Amine Adli einig

Amine Adli steht nach SPORT1-Informationen kurz vor einem Wechsel zu Bayer Leverkusen. Auch der FC Bayern München war am Franzosen-Juwel interessiert.

Auch Bayern an Adli interessiert

Mit der Verpflichtung Adlis schlägt Bayer der nationalen und internationalen Konkurrenz ein Schnippchen. Viele andere Bundesliga-Klubs waren an dem Franzosen interessiert – darunter auch der FC Bayern München. Der Rekordmeister bemühte sich um eine Verpflichtung, allerdings war die aufgerufene Summe des französischen Zweitligisten den Münchnern zu hoch.

Adli “hat unglaubliches Potential”

Auch in Frankreich blieb das Talent des ehemaligen U18-Nationalspielers nicht unbemerkt. Die französische TV-Reporterin Margot Dumont ( beIN Sports ) sagte zu SPORT1 : “Er ist technisch sehr begabt. Spielt immer nach vorne, ist schnell, trickreich und sehr torgefährlich.” Adli sei einer, der gerne den letzten Pass spiele. “In der letzten Saison erzielte er acht Tore und lieferte sieben Vorlagen in 33 Spielen. Er hat auch eine tolle Mentalität, hat auf dem Feld quasi nie enttäuscht”, erklärte Dumont.

In Toulouse war Adli zuletzt nach den aufkommenden Wechselabsichten vom Spielbetrieb ausgeschlossen worden. Nun hat er in Leverkusen die Chance, zu zeigen, dass zurecht in höchsten Tönen von ihm geschwärmt wird.