Kylian Mbappé: PSG-Leonardo bestätigt Verhandlungen mit Real Madrid

Der Transferpoker um Kylian Mbappé wird ganz offensichtlich heißer. Paris Saint-Germain hat nun in Person von Leonardo Stellung zur aktuellen Situation bezogen.

“Kylian Mbappé will zu Real Madrid und wir werden ihn nicht davon abhalten”, sagte der PSG-Sportdirektor RMC Sport , schränkte jedoch ein: “Wir haben Nein zu Madrids erstem Angebot gesagt, aber wenn unsere Konditionen übereinstimmen sollten, werden wir sehen.” (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

PSG-Sportdirektor Leonardo: Real-Angebot für Mbappé zu niedrig

“Real Madrids offizielles Angebot ist weit weg von dem, was wir für Kylian haben wollen. Ja, es sind etwa 160 Millionen Euro”, bestätigte Leonardo auch die genannten Zahlen. ( DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Ligue 1 )

“Es ist weniger, als wir 2017 für ihn bezahlt haben”, machte der Brasilianer aber auch deutlich. Damals hatte der französische Spitzenklub, der in diesem Sommer Lionel Messi unter Vertrag genommen hat, insgesamt etwa 180 Millionen Euro an AS Monaco überwiesen.