Harry Kane bekennt sich zu Tottenham Hotspur - kein Wechsel zu ManCity

Tottenham Hotspur kann aufatmen: Harry Kane will den Klub nicht verlassen - zumindest nicht in diesem Sommer...

“Ich werde diesen Sommer bei Tottenham bleiben und zu 100% fokussiert dem Team helfen, erfolgreich zu sein”, schrieb der Stürmer der Tottenham Hotspur am Mittwochnachmittag bei Twitter. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Er habe die Unterstützung der Fans am vergangenen Sonntag in der Premier League und in den vergangene Wochen positiv zur Kenntnis genommen.