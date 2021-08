DFB-Pokal: FC Bayern vor Duell beim Bremer SV - Düren-Trainer Brunetto gibt Außenseiter Tipps

Der FC Bayern trifft am Abend - live auf SPORT1 - im DFB-Pokal auf den Bremer SV. Der Fünftligist bekommt einen Tipp von einem Trainer, der sich mit der Situation bestens auskennt.

Wenn am Mittwochabend der Bremer SV den FC Bayern im Nachholspiel der ersten Runde des DFB-Pokals empfängt (Mittwoch, ab 18.30 Uhr: Bremer SV - FC Bayern, LIVE im TV und im Stream ), wird Giuseppe Brunetto mit seiner Frau daheim auf der Couch sitzen und dem Fünftligisten beide Daumen drücken. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan des DFB-Pokals)

Der 48-Jährige kennt solche Pokalabende und weiß, wie sich jeder Bremer fühlt. Brunetto hat es im vergangenen Oktober selbst erlebt, als er mit seiner Mannschaft den Rekordmeister in der ersten Pokalrunde empfing. Gut, am Ende hieß es 0:3, aber der 1. FC Düren schlug sich gegen den Rekordmeister tapfer .

“Raten will ich den Bremern nichts, das ist aus der Ferne immer schwierig. Ich würde ihnen lieber etwas wünschen, nämlich das zu spielen, was wir damals auch versucht haben umzusetzen. Für unsere Verhältnisse ging das gut auf”, sagt Brunetto im Gespräch mit SPORT1 . (NEWS: Alle aktuellen Infos zum DFB-Pokal)

Kleiner Rat von Brunetto

Wichtig aber sei, das betont Brunetto: “Die Bremer sollen sich nicht aus dem Konzept bringen lassen und an ihre eigenen Stärken glauben. Die Spieler des großen FC Bayern sind auch nur Menschen.”

Man habe “eh nichts zu verlieren. Die Bremer sollen einfach an ihre eigenen Stärken glauben”.

Köln-Spiel als Mutmacher?

Die Münchner sind noch nicht so in Tritt wie gewünscht, wie der mühsame 3:2-Heimsieg am vergangenen Sonntag gegen den 1. FC Köln zeigt. Eine Chance für den großen Außenseiter?