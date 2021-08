Valorant: VCT Major in Berlin mit neuem Format

Valorant-Action live in Berlin © Verti Music Hall

2021 findet in Berlin erstmals ein Masters-Event in Valorant statt. Riot Games hat sich bezüglich des Formats ordentlich den Kopf zerbrochen und schlussendlich über den Haufen geworfen.

Mit Valorant konnte Riot Games erfolgreich einen weiteren Titel in der Welt des eSports etablieren. Nach der Ignition Series zu Beginn und der mittlerweile laufenden Valorant Champions Tour, steht uns nun das erste große Turnier in Berlin bevor.

Vom 10. bis 19. September treten insgesamt 16 Teams in der deutschen Hauptstadt gegeneinander an. Ursprünglich hatte Riot dafür eine Gruppenphase, gefolgt von einem Eliminations Bracket mit den vier besten Mannschaften geplant. Doch aufgrund des Feedbacks der Spieler wie Fan-Base hat sich der Entwickler dazu entschieden, stattdessen auf ein bekanntest Elimination Bracket mit jeweils acht Teams zurückzugreifen und das Endspiel in der Gruppenphase wegzulassen.