Radsport: Alexander Winokurow - seine Astana-Rückkehr wirft Fragen auf

Das Team gab “persönliche Gründe” für die Entscheidung an. Der Olympiasieger von London wehrte sich aber gegen die Aussagen.

In einer selbst gedrehten Aufnahme, die er dem kasachischen Fernsehen zur Verfügung stellte, brachte er sein Unverständnis zum Ausdruck und kündigte sogar an, mit rechtlichen Schritten gegen die Entlassung vorzugehen.

Skandal-Profi Alexander Winokurow zurück

Der 47-Jährige, der 2007 seine aktive Karriere beendet hatte, trifft fortan also alle Entscheidungen über Fahrer, Mitarbeiter und sonstige Abläufe im Sport-Segment.

“Alexander Winokurow wurde für die Saison 2022 erneut zum sportlichen Leiter des Teams ernannt und wird die Rekrutierung von Fahrern und Mitarbeitern sowie die sportlichen Aktivitäten überwachen”, hieß es in einer Erklärung des Teams.

Jens Voigt spricht sich für Winokurow aus

Zwar sei der ehemalige Rennfahrer wegen Dopings gesperrt gewesen, aber “ist es das wert, diesen 60 bis 65 Leuten den Job zu nehmen, nur weil man sagt, man will diesen Mann im Sport nicht mehr?”, sagte Voigt.

Auch finanzielle Fragen sind laut dem Astana-Team geklärt. “Die Zukunft des Astana-Teams im WorldTour-Peloton ist für 2022 gesichert, da die kasachischen Anteilseigner des Teams bestätigt haben, dass sie auch in der kommenden Saison als Teambesitzer und Titelsponsor auftreten werden”, heißt es in der Stellungnahme.

Kanadischer Sponsor löst Engagement auf

Der kanadische Co-Titelsponsor Premier Tech kündigte erst zwei Wochen zuvor an, seine Partnerschaft mit Astana zu beenden und die volle Kontrolle über die Mannschaft an die kasachischen Aktionäre zurückzugeben.

“Leider ist in unseren laufenden Diskussionen und Planungen für die Zukunft klar geworden, dass wir nicht die gleiche Vision teilen. Wir haben keine Einigung erzielen können, die für beide Seiten funktioniert”, erklärte Firmenchef Jean Bélanger.

Eine Sichtweise, die auch Voigt teilt. “Ich glaube, beide Seiten sind zu blauäugig an die Sache herangegangen”, beschrieb er die Situation und fügte gleich eine Erklärung hinzu: “Astana dachte sich, dass sie gerne das Geld nehmen wollen, aber die Geldgeber nicht mitbestimmen lassen wollen. Und die Kanadier dachten, sie machen eine gleichberechtigte Partnerschaft und dürfen mitentscheiden. Es war eine Zweckgemeinschaft statt einer Traum-Ehe.”

Eigentlich peilte der Rennstall, der aufgrund vieler Dopingfälle und seines vorbelasteten Personals sehr umstritten ist, eine westlichere Ausrichtung an. Mit dem Engagement von Premier Tech sollte ein erster großer Schritt in diese Richtung gemacht werden - auch die Entlassung Winokurows passte in den Kontext.