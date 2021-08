Das deutsche Nationalteam träumt von der Rückkehr nach ganz oben: SPORT1+ zeigt die Volleyball-Europameisterschaft der Männer live ab dem 2. September Das deutsche Nationalteam träumt von der Rückkehr nach ganz oben: SPORT1+ zeigt die Volleyball-Europameisterschaft der Männer live ab dem 2. September

Georg Grozer © Imago

Ismaning, 25. August 2021 – Volleyball-Star Georg Grozer kehrt zur Nationalmannschaft zurück, um bei der Europameisterschaft erneut einen Coup zu landen – SPORT1+ begleitet das Team durch das Turnier und zeigt alle Vorrundenspiele mit deutscher Beteiligung live. Zudem sind weitere Partien ohne deutsche Beteiligung auf dem Pay-TV-Kanal zu sehen. Die Highlights der deutschen Spiele werden zudem auf SPORT1 im Free-TV zusammengefasst – entweder wie am Freitag, 3. September, ab 22:00 Uhr als Highlight-Sendung oder als Bestandteil der SPORT1 News. Deutschland startet am Freitag, 3. September, live ab 15:55 Uhr auf SPORT1+ gegen Kroatien in das Turnier, das in Polen, Tschechien, Estland und Finnland stattfindet. Die Auswahl von Bundestrainer Andrea Giani setzt in diesem Jahr auf den 36-jährigen Ausnahmespieler und Diagonalangreifer Georg Grozer, der vor anderthalb Jahren seine Karriere beendete und nun zum deutschen Nationalteam zurückkehrt. SPORT1 wird die Volleyball EM der Männer auch auf seinen digitalen Kanälen begleiten, so sind unter anderem von allen deutschen Spielen Highlight-Clips geplant.

Attraktiver Test gegen die Niederlande am Freitag, 27. August In Vorbereitung auf die Europameisterschaft bestreiten die deutschen Volleyballer am Freitag, 27. August, live ab 17:25 Uhr ein Testspiel gegen die Niederlande. Seit der Olympia-Qualifikation Anfang Januar 2020 ist es das erste Nationalmannschaftsspiel vor Fans in Deutschland.

Deutschland in Vorrundengruppe mit Gastgeber Estland, Litauen, Frankreich und Slowakei Die Volleyball-EM findet vom 1. bis zum 19. September in den vier Ländern Estland, Polen, Tschechien und Finnland statt. Team Deutschland muss sich in Gruppe D gegen Medaillenanwärter Frankreich, die Slowakei, Kroatien, Lettland und Estland behaupten. Als Stützen des deutschen Teams gelten neben dem Libero Julian Zenger vor allem die beiden Außenangreifer Christian Fromm und Moritz Reichert.

Georg Grozer: “Wenn ich etwas mache, dann zu 100 Prozent” Zudem ist natürlich die Vorfreude bei Georg Grozer enorm. “Bei der Volleyball Nations League 2021 habe ich den Jungs zugeschaut und dann kam das Kribbeln zurück”, erklärt der Routinier im SPORT1 Interview . “Dann habe ich kurz spaßeshalber über eine Rückkehr gesprochen und schon ging es los. Sie haben mich gefragt, ob ich das wirklich ernst meine. Und ich sagte: ‚Wenn ich etwas mache, dann zu 100 Prozent.’ Dann kam es zu Gesprächen und ich habe positives Feedback erhalten.” 24 Teams nehmen an der EM teil und werden zunächst in vier Sechsergruppen aufgeteilt. Zu den absoluten Favoriten gehören die Titelverteidiger aus Serbien, die 2019 im Finale Slowenien schlugen. Die deutsche Mannschaft kam nicht über das Viertelfinale hinaus und hofft nun länger im Turnier zu bleiben. 2017 erreichte das Team das Finale und scheiterte knapp mit 2:3 an Russland. Am 19. September findet das Finale in Kattowitz/Polen statt.

Weitere hochkarätige EM-Partien live auf SPORT1+

Auf SPORT1+ sind in der Vorrunde weitere internationale Top-Begegnungen der EM zu sehen. Darunter das Spiel Russland gegen die Türkei am Donnerstag, 2. September, live ab 15:55 Uhr und das Match der starken Polen gegen Griechenland am Sonntag, 5. September, live ab 20:25 Uhr. Polen geht neben dem Titelverteidiger Serbien als einer der Favoriten ins Rennen, aber auch Russland, Frankreich und Italien können sich gute Chancen ausrechnen, am Ende ganz oben zu stehen.





Ansprechpartner für weitere Informationen und Rückfragen:

Michael Röhrig I Mathias Frohnapfel

Kommunikation

Sport1 GmbH

Münchener Straße 101g

85737 Ismaning

Tel. 089.96066.1244