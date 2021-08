Bundesliga: Heimspiele des FC Bayern vor bis zu 25.000 Zuschauern

"Jetzt oder gar nicht!" Nutzen Cuisance und Co. ihre Pokal-Chance?

Der deutsche Rekordmeister FC Bayern München darf für seine Heimspiele in der Bundesliga ein erhöhtes Kontingent von 25.000 Zuschauern in der Allianz Arena begrüßen.

Die bayerische Landesregierung habe beschlossen, “dass die Hälfte der Plätze in Fußball-Stadien, maximal aber 25.000 Plätze besetzt werden können”, schrieb der Klub in einer Mitteilung.

Beim Heimspiel gegen den 1. FC Köln (3:2) am vergangenen Sonntag waren noch 20.000 Zuschauer in München zugelassen. Die Bayern setzen bei steigenden Corona-Zahlen weiterhin auf den 3G-Nachweis, Fans müssen also entweder vollständig geimpft, genesen oder getestet sein.