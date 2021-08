Volleyball-EM 2021: DVV-Team will mit Grozer angreifen - das zeigt SPORT1 im TV

Während die Volleyball-EM der Frauen noch in vollem Gange ist, steht die der Herren kurz bevor. SPORT1+ übertragt alle deutschen Vorrundenspiele live - zudem gibt es Highlights im Free-TV.

Zudem sind weitere Partien ohne deutsche Beteiligung auf dem Pay-TV-Kanal zu sehen. Die Highlights der deutschen Spiele werden zudem auf SPORT1 im Free-TV zusammengefasst - entweder wie am Freitag, 3. September, ab 22:00 Uhr als Highlight-Sendung oder als Bestandteil der SPORT1 News .

Deutschland startet am Freitag, 3. September, live ab 15:55 Uhr auf SPORT1+ gegen Kroatien in das Turnier, das in Polen, Tschechien, Estland und Finnland stattfindet. (NEWS: Alles Wichtige zum Volleyball)