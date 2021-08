Champions League Auslosung mit Bayern & BVB LIVE im TV, Stream, Ticker

Bayern erwartet Kracher - aber machbare Gruppe

Die Roten Bullen erwartet allerdings ein Spektakel mit dem Starensemble von Paris Saint-Germain um Lionel Messi und Neymar, sowie die Citizens mit Teammanager Pep Guardiola. Das alles ergab die Auslosung am Donnerstag in Istanbul. Für Trainer Julian Nagelsmann und Bayern ist ein Weiterkommen in Gruppe E Pflicht: Zwar trifft der deutsche Rekordmeister auf den - geschwächten - FC Barcelona, aber Benfica Lissabon und Dynamo Kiew sollten für den Titelträger von 2020 kein Stolperstein werden.

Auch BVB mit Losglück

Dortmund hatte unter den Augen von Klubchef Hans-Joachim Watzke Los-Dusel: Die Mannschaft von Trainer Marco Rose bekommt es in Gruppe C mit Sporting Lissabon, Ajax Amsterdam und Besiktas Istanbul zu tun - attraktive Gegner, die bei Angreifer Erling Haaland und Co. aber nicht für allzu großes Kopfzerbrechen führen sollten. “Wir können uns nicht beklagen, das ist eine sehr ausgewogene Gruppe. Wir haben eine ordentliche Chance, einmal mehr ins Achtelfinale einzuziehen”, sagte Watzke. Die Gruppenphase beginnt am 14. September.