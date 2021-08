Paralympics: Denise Schindler gewinnt in Tokio Bronze in der Bahn-Verfolgung

Bei den Paralympics in Tokio gibt es für das deutsche Team erstmals Grund zur Freude. Denise Schindler schnappt sich in der Bahnrad-Verfolgung die erste Medaille für Team D.

Denise Schindler hat bei den Paralympics in Tokio für die erste deutsche Medaille gesorgt. Die 35-Jährige holte sich in der Bahn-Verfolgung der Klasse C3 über 3000 m am Mittwoch Bronze.