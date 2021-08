Marco Rose: Diese SMS schrieb mir Jürgen Klopp

Marco Rose und Alexander Zickler waren gut drauf. Trotz der bitteren 1:2-Pleite in Freiburg war das BVB-Trainerduo am Dienstagabend bei “Brinkhoff’s Ballgeflüster” im Dortmunder Westfalenpark zu Späßen aufgelegt.

Rose und Zickler wohnen in WG

Seit drei Jahren arbeiten Rose und Zickler nun schon zusammen. Wie zu Gladbach-Zeiten wohnen die beiden auch im Ruhrpott in einer WG. “Über all die Jahre ist schon eine große Freundschaft entstanden”, sagt Zickler über die Beziehung zu seinem “Chef”. “Er ist ein toller Typ, der extrem auf dem Boden geblieben ist. Ihm ist das Team wichtig. Marco ist immer auf Augenhöhe mit dir.”

Das fehlte Rose gegen Freiburg

Am Dienstag sprach Rose rückblickend auch nochmal über die Freiburg-Pleite. Was sein Team seiner Ansicht nach im Breisgau hat missen lassen: “Bedingungslosigkeit!”, meint Rose (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga) .

Das habe er der Mannschaft auch heute in einer Teambesprechung in aller Deutlichkeit mitgeteilt. “Sie dürfen keine Forderungen an das Wetter, an den Zwischenstand oder irgendwas anderes stellen. Sie müssen denken: Ich ziehe mein Ding hier komplett durch. Von der ersten bis zur letzten Minute. Das sind die paar Prozente, die uns in Freiburg gefehlt haben. Daran müssen wir arbeiten. Das ist auch Kopfarbeit. Wir werden das immer wieder einfordern und nicht nachlassen.”