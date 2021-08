Anzeige

Champions League: Mario Götze verpasst mit Eindhoven Qualifikation Götze und Eindhoven verpassen CL-Quali

Götze packt über Berater aus

SPORT1

Mario Götze und PSV Eindhoven verpassen die Qualifikation zur Champions League. Selbst in Überzahl reicht es gegen Benfica Lissabon nicht zu einem Sieg.

Ex-Weltmeister Mario Götze und Trainer Roger Schmidt haben mit der PSV Eindhoven die Rückkehr in die Champions League verspielt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Trotz rund einer Stunde in Überzahl kamen die Niederländer im Playoff-Rückspiel gegen Benfica Lissabon um den früheren Nationalspieler Julian Weigl nicht über ein 0:0 hinaus. Das Hinspiel in Portugal hatte Rekordmeister Benfica 2:1 gewonnen.

Im Duell zweier ehemaliger Bundesliga-Trainer setzte sich David Wagner mit Young Boys Bern bei Peter Stögers Ferencvaros Budapest durch. Nach dem 3:2-Sieg im Hinspiel gewannen die Schweizer auch in Ungarns Hauptstadt 3:2 (1:2) und erreichten nach zuletzt zwei vergeblichen Anläufen wieder die Gruppenphase.

Eindhoven lange in Überzahl

In Eindhoven sah Benficas Brasilianer Lucas Verissimo bereits in der 32. Minute die Gelb-Rote Karte. Die PSV, bei der neben Götze auch Philipp Max in der Startelf stand, bemühte sich gegen tief stehende Portugiesen vergeblich, das zum ersten Gruppenphasen-Ticket seit 2018/19 benötigte eine Tor zu erzielen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Der frühere Kölner und Dortmunder Trainer Stöger führte mit Ferencvaros nach 27 Minuten 2:1, was zum zweiten Einzug in die Gruppenphase in Folge gereicht hätte.

Christian Fassnacht (56.) und Felix Mambimbi (90.+3) drehten dann aber für die Gäste um den ehemaligen Schalke-Coach Wagner das Spiel. Budapest schwächte sich durch Gelb-Rot für Aissa Laidouni (64.) selbst.

Champions-League-Auslosung mit Wontorra

Am Freitag findet dann in Lissabon die Auslosung der Gruppen in der Königsklasse statt. Eine besondere Ehre kommt dabei Laura Wontorra zu: Das deutsche TV-Gesicht darf die Veranstaltung moderieren.

Auch die Ziehung zur Europa League am Freitag wird von der DAZN-Moderatorin geführt.

