NFL: Kansas City Chiefs gehen Risiko mit Patrick Mahomes ein

Kohle-Könige: So viel kassiert Mahomes im Vergleich zu CR7 und Co.

Die neue NFL-Saison steht in den Startlöchern. In den Preseason-Spielen holen sich die Teams den letzten Schliff. Bei den Kansas City Chiefs spielt man jedoch ein gefährliches Spiel mit einem Superstar.

Diese Fragen stellen sich aktuell wohl viele Fans der Kansas City Chiefs. Beim 17:10-Erfolg in der Preseason gegen die Arizona Falcons startete Patrick Mahomes und brachte insgesamt zehn seiner 18 Passversuche an den Mann. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Es waren keine brutalen Tackles und der Chiefs-Quarterback hat in der Vergangenheit schon bewiesen, dass er Attacken wegstecken kann. Aber ist es nötig, ihn schon in der Pre-Season solch einem Verletzungsrisiko auszusetzen?

Andy Reid ratlos? “Wenn man ihn spielen lässt ...”

In seinen drei Spielzeiten als Starting Quarterback in der NFL führte er Kansas zweimal in den Super Bowl, einmal konnte er ihn gewinnen.

Neuer Terminplan erfordert andere Herangehensweise

Patrick Mahomes sucht noch Abstimmung mit Hardman

Bei sechs Würfen auf den Wide Receiver brachte Mahomes nur zwei Bälle an. Dreimal verpasste er ihn in der Endzone, einmal kam es zu einer Interception.

Auch für die Zusammenarbeit mit der neuen Offensive Line, in der drei Rookies stehen, ist jeder Snap wertvoll. Aber am Ende ist es immer eine Frage von Ertrag und Nutzen.

In der vergangenen Saison gab es coronabedingt keine Preseason-Games und trotzdem lieferte Mahomes verlässlich ab. Der 25-Jährige ist also in der Lage, kalt in die Saison zu starten und direkt seine Leistung abzurufen.