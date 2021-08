BVB: Thomas Delaney wird zum FC Sevilla wechseln

In den Verhandlungen über einen Transfer des dänischen Mittelfeldspielers zwischen dem BVB und dem FC Sevilla ist ein Durchbruch erzielt worden (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga) .

Nach SPORT1-Informationen wird Delaney noch am Dienstagabend in Sevilla landen und soll am Mittwoch den Medizincheck absolvieren.