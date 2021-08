Bundesliga: VfL Wolfsburg und Jörg Schmadtke überzeugen auf Transfermarkt

Es ging fast ein bisschen unter, was für ein zukunftsträchtiges Sturmduo, bestehend noch dazu aus zwei sehr spannenden deutschen Hoffnungsträgern, sich der VfL Wolfsburg zu einem verhältnismäßig günstigen Preis zuletzt an Bord geholt hat: Lukas Nmecha, 22 Jahre, Torschützenkönig der U21-EM, die er mit der deutschen Auswahl ja auch noch gewann, kam für 8 Millionen Euro von Manchester City. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Und jetzt am Wochenende unterschrieb noch Luca Waldschmidt, 25, die Nr. 10 von Benfica Lissabon. Die mit zwei Siegen in die Bundesliga-Saison gestarteten Niedersachsen haben ihre Arbeit gemacht. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Den handlungsschnellen und abschlussstarken Offensivspieler hatten auch andere Manager guter Bundesliga-Klubs auf dem Zettel, die in der vergangenen Woche aber, so ist es zu hören, sehr plötzlich überrascht wurden, dass Schmadtke die Personalie Waldschmidt im Grunde schon durch hatte.

Andere Klubs staunen über die VfL-Transfers

In der Chefetage eines größeren West-Klubs sollen am Donnerstag, so berichtete ein Beteiligter, einige sehr deutliche Worte gefallen sein in Richtung Abteilung Kaderplanung. Sinngemäß: “Warum wussten wir denn nicht, dass Waldschmidt wirklich zu haben ist? Vielleicht müssen wir uns fragen, was wir den ganzen Tag machen…”