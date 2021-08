Premier-League-Klubs verweigern Abstellung für fast 60 Spieler

Klopp in Rage: „Bin nicht der Papst des Fußballs!“

Wie die Liga am Dienstag in einem Statement mitteilte, haben die Klubs “widerstrebend, aber einstimmig beschlossen”, Spieler nicht freizugeben, deren Partien im nächsten Monat in Ländern “auf der Roten Liste ausgetragen werden”. (Alle News und Hintergründe zur Premier League)