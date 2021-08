Beachvolleyball: Laura Ludwig mit Leonie Körtzinger bei Deutscher Meisterschaft

Laura Ludwig wird bei der deutschen Beachvolleyball-Meisterschaft in Timmendorfer Strand mit einer neuen Partnerin an den Start gehen.

Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig wird bei der deutschen Beachvolleyball-Meisterschaft in Timmendorfer Strand (2. bis 5. September) mit Leonie Körtzinger (24) an den Start gehen.

“Ich kenne sie vom Olympiastützpunkt in Hamburg und bin gespannt, was wir im Generationenteam auf den Sand bringen. Freu mich drauf”, schrieb die 35-Jährige am Dienstag auf Instagram.