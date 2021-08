Madden 22: Colin Kaepernick erhält besseres Rating als Ben Roethlisberger

Colin Kaepernick ist seit 2016 ohne Einsatz in der NFL. Beim Computerspiel “Madden 22″ bekommt er dennoch ein besseres Rating als Stars wie Ben Roethlisberger.

Denn in dem Spiel können Nutzer auch Colin Kaepernick auswählen. Schon bei “Madden 21″ war das nach vier Jahren wieder möglich. Als Zeichen der Unterstützung ergänzte EA Sports den Quarterback als Free Agent damals.

Madden 22: Kaepernick besser als Roethlisberger

Das ist ein besserer Wert als der von mehr als der Hälfte der Quarterbacks, die derzeit in der NFL spielen. Es gibt nur 14 Quarterbacks, die höher bewertet sind als Kaepernick.

Colin Kaepernick erhält keinen NFL-Vertrag

Das ist bemerkenswert, da Kaepernick seit 2016 kein Spiel mehr in der NFL bestritten hat.

Zuvor hatte er bei der Nationalhymne niedergekniet und so gegen den Rassismus in den USA und die Polizeigewalt an dunkelhäutigen Bürgern protestiert.