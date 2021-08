Nationalmannschaft: Erste Nomierung von Hansi Flick am Freitag

Der neue Fußball-Bundestrainer Hansi Flick wird seinen ersten Kader doch erst am Freitag nominieren.

Der neue Fußball-Bundestrainer Hansi Flick wird seinen ersten Kader doch erst am Freitag nominieren. (NEWS: Alles zum DFB-Team)

Darauf verwies der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag. Geplant sei ursprünglich der Donnerstag gewesen, an dem jedoch die Champions-League-Auslosung erfolgt.

Flick wird sein Debüt auf der Bank der Nationalmannschaft am 2. September im WM-Qualifikationsspiel gegen Liechtenstein im Schweizer St. Gallen geben. Es folgen die Spiele gegen Armenien in Stuttgart (5. September) und Gastgeber Island in Reykjavik (8. September).