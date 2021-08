Handball: SG Flensburg-Handewitt will um alle Titel mitspielen

Die SG Flensburg-Handewitt will um alle Titel mitspielen © Imago

Handball-Vizemeister SG Flensburg-Handewitt startet mit ehrgeizigen Zielen in die neue Handball-Saison.

Handball-Vizemeister SG Flensburg-Handewitt startet mit ehrgeizigen Zielen in die neue Handball-Saison.

Schön wäre es, so Flensburgs Manager bei der Saisonauftakt-Pressekonferenz am Dienstag, die beiden Final-Four-Turniere in Champions League und DHB-Pokal zu erreichen.