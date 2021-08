Bundesliga: Jens Spahn macht Hoffnung auf vollere Stadien

Watzkes emotionaler Appell an die BVB-Fans

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat den Bundesliga-Klubs in der Zuschauer-Frage Hoffnung auf vollere Stadien gemacht.

"Ich denke, man kann eins machen: Dass man bei den Teilnehmerzahlen Geimpfte und Genesene anders rechnet als Getestete. Es können ohne Zweifel deutlich mehr Geimpfte und Genesene in einem Stadion - zumal unter freiem Himmel - dann auch als Zuschauer dabei sein, als es sonst möglich ist", sagte Spahn der Bild-Zeitung .

Allerdings waren die möglichen Besucher-Kontingente am vergangenen Wochenende in den Stadien auch nicht ausgeschöpft worden.

Leipzig: Keine konkrete Intention zu klagen

RB Leipzig hat sich der Forderung nach einer kompletten Öffnung der Stadien für Zuschauer angeschlossen. “Aus unserer Sicht gibt es keinen sachlichen Grund, Zuschauerzahlen in der aktuellen Form zu limitieren, wenn alle Anwesenden bei Einlass in das Stadion den 3G-Nachweis erbracht haben”, teilte der Verein auf SID-Anfrage am Dienstag mit.